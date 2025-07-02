Kayse’nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’nde doğan ünlü mimar Mimar Sinan’ın resmi, doğduğu eve komşu olan aile tarafından halıya işlendi. Halı büyük beğeni toplarken, aile dünyaca ünlü mimarın resimlerinin yer aldığı halıların sergileneceği bir oda kurmayı hedefliyor.

4 ülkede bulunan 30 eseri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde en çok eseri olan mimar olan ve Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’nde doğan dünyaca ünlü mimar Mimar Sinan’ın resmi, doğduğu eve komşu olan ve geçmişten bu yana el dokuması halıları ile tanınan Halıcıoğlu ailesi tarafından halıya çizdirildi. Ressam Gizem Aytaç tarafından hazırlanan halıda üst kısımda Mimar Sinan’ın eseri olan Süleymaniye Camii, aşağı kısımda da Mimar Sinan’ın silüeti bulunuyor.

Dededen bu yana halıcı olduklarını ve komşuları Mimar Sinan’ı halıcılıkta yaşatmak için böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran İsmail Halıcıoğlu, "Halı, Ressam Gizem Aytaç tarafından yapıldı. Mimar Sinan’ı doğduğu yer olan Ağırnas’ta ata mesleğimiz olan halıcılıkta yaşatmak adına üzerinde Süleymaniye Camii ve köklerinde Sinan’ın olduğu silüeti halı üzerine çizdirdik. Sağ olsun ressamımız güzel bir çalışma yaptı. Konağımıza da güzel bir görsel oluşturdu. Gelenlerin de dikkatini çekiyor. 4-5 aydır burada sergiliyoruz. Odanın bir tanesinde Sinan ile alakalı sergi açmayı düşünüyoruz gelen misafirlerimizin görmesi adına. Farklı resimlerle birlikte bir Sinan odası yapmayı planlıyoruz" dedi.

Mimar Sinan kimdir?

Mimar Sinan veya Koca Mimar Sinan Ağa olarak tanınan Mimar Sinan, 15 Nisan 1490 tarihinde Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğmuştur. 1511’de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a gelmiştir. 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 375 eser inşa eden ünlü mimar, 17 Nisan 1588 tarihinde vefat etmiştir.