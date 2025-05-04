Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Keşanlı Gülce Su Lodos, hazırladığı projeyle ödüle layık görüldü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Miniature Desing Competition (MDC’25) Ulusal “Geçiçi” konulu Mimari Fikir Tasarım öğrenci yarışmasına hazırladığı OR-TAG projesi ile katılan Gülce Su Lodos, ilk dört proje arasına girdi ve dört eş değer mansiyon ödülünden birini aldı.

Lodos, proje ekibi Kübra Nur Pırıldak, Ece Melek Bezgin, Eylül Kır ve Ceren Özen ile birlikte bu önemli ödülü almaya kazandı.

Başarılı mimar adayı Gülce Su Lodos ve ekibi, Türkiye’nin her yerinde birçok mevsimlik işçiler için kurulabilen ve App üzerinden de aktif olan barınma ve sosyal alan imkânı sunan projesini sundu.

GEÇEN YIL DA ÖDÜL ALMIŞTI

Gülce Su Lodos, geçtiğimiz yıl da Türkiye’nin önde gelen mimarlık derneklerinden Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) düzenlediği ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması 2024 Yaşam Alan Tasarımı kategorisinde ödül almıştı.