Ressam Nurgül Ferahoğlu, Anadolu kadınlarını tuval üzerine akrilik teknikle yaptığı çalışmalarından oluşan 10’uncu kişisel resim sergisini, SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Mazereti dolayısıyla sergi açılışına katılamayan Ferahoğlu’nun çalışmalarını anlatan ressam Hüseyin Yıldırım, sanatçıyı yakından tanıdığını ve sanatını bildiğini belirterek, "Nurgül Hocamız, hayatın içindeki tüm duyguları resimlerinde yoğurmaktadır" dedi.

Ferahoğlu’nun resimlerinin grafiksel leke içinde yer aldığını ve renk değerleriyle ifade edildiğini anlatan Yıldırım, "Hocamız hayatın içindeki her şeyi eserlerine yansıtmış. Eserlerinde yaşanmışlık var" ifadelerini kullandı.

SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Gizir ise böylesi önemli etkinliklerin Gaziantep sanat çevreleri ile buluşmasına vesile olan SANKO Sanat Galerisinin kentte öncü bir görev üstlendiğine dikkat çekti.

SANKO Sanat Galerisi’nin 21 yıllık sürecine ilişkin bilgi veren Galeri Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek’in yanı sıra, açılışa katılan sanatçılar Hüseyin Erdoğan, Özer Çağlar, Atiye Güner, Muhammed Aliyev ve Şeref Yeter, galerinin bölgede sanatçıların buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

SANKO Sanat Galerisi’nin ülke genelinde sanat çevrelerinin takdirini kazandığına dikkat çeken sanatçılar, Nurgül Ferahoğlu’nun eserlerine yansıyan yorumlarından çok etkilendiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ferahoğlu’nun 24 eserinin yer aldığı 10’uncu kişisel resim sergi ziyarete açıldı. Sergi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan galeride 23 Mayıs 2025’e kadar her gün 12.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.