AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Yazılımcılar Federasyonu E Ticaret Komite Başkanı Nalan Kurt’tan sektörle ilgili bilgiler aldı. Gelişen teknolojinin temelini oluşturan yazılım sektörünün Türkiye’de önemli bir noktaya geldiğine dikkat çeken Bozgeyik "Gaziantepli kadın girişimcilerimizin de bu sektörde söz sahibi olması elbette hepimiz için büyük gurur kaynağıdır" dedi.

K Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, gelişen teknolojiye paralel olarak 21. yüzyıl dünyasının en önemli sektörleri arasında ilk sıralarda yer alan yazılım sektörünün Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden birisi olan ve uluslararası arenada gerçekleştirdiği yazılım ihracatıyla dikkatleri çeken Gaziantepli genç yazılımcılarla bir araya geldi. Milletvekili Bünyamin Bozgeyik’i ağırlayan Gaziantepli genç yazılımcılar, bilişim ve yazılım dünyasındaki gelişmelerle ilgili sunum yaparken Türkiye Yazılımcılar Federasyonu E Ticaret Komite Başkanı Nalan Kurt da sektörde dünyanın ileri gelen yazılımcıları arasında olmanın ülke geleceği açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Milletvekili Bozgeyik’e bilişim ve yazılım dünyasının Türkiye’de geldiği noktayı anlatan Kurt, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan projeleri de anlattı.

"Milli ve yerli yazılımda dünya standartlarını yakaladık"

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğine dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Hızla gelişen teknolojinin temelini oluşturan yazılım sektörünün ülkemizde de dünyaya paralel gelişmesi yarınların güçlü ve büyük Türkiye’si için büyük önem taşıyor. Genç girişimdi kadınlarımızın bu sektörde söz sahibi olması ise hepimiz için büyük bir gurur vesilesi. Bugün Gaziantepli genç yazılımcılarla bir araya gelerek geleceğin dünyasıyla ilgili yaptığımız bilgi alışverişi sonrası bu sektörün ülkemizde dünya standartlarında bir noktaya gelmiş olmasını bir kez daha gördük. Yaşamın bütün safhalarında kullandığımız teknolojilerde yazılımın önemini her geçen gün daha iyi hissederken milli ve yerli yazılımcılarımızın sayılarının artması da dışa bağımlılığı büyük oranda arttırmakta ve inanıyorum ki gelecekte tamamen bu bağımlılığı ortadan kaldıracaktır. Türkiye’nin yazılım sektöründeki en güçlü yazılımcıları arasında yer alan Gaziantepli kadın yazılımcılarımızı Türkiye Yazılımcılar Federasyonu E Ticaret Komite Başkanı Nalan Kurt’un şahsında kutluyor başarılar diliyorum" dedi.