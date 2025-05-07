Çeyrek asrı aşkın süredir Türk sporunun yanında olan Vestel’in destek verdiği sporcular arasına milli yüzücü Kuzey Tunçelli de katıldı.

Olimpiyat yolculuğunda Türkiye’yi temsil eden, 1500 metre serbest stil branşında Olimpiyat 5’incisi olan ve Türkiye yüzme tarihinde finale kalan ilk sporcu unvanını taşıdığı belirtilen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Vestel’in destek verdiği sporcular arasına katıldı.

Kuzey Tunçelli, uzun mesafe serbest stil yüzmede Türkiye’nin en genç ve en başarılı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2024 Paris Olimpiyatları’nda 1500 metre serbest stil finaline yükselen Türk yüzücü, finali 14:41.22’lik derecesiyle beşinci sırada tamamladı. Bu performansıyla hem kendi dünya gençler rekorunu geliştirdi hem de Türkiye rekorunu kırdı. Aynı yıl Belgrad’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Tunçelli, 2023 Dünya Gençler Şampiyonası’nda da 800 ve 1500 metre serbest stillerde çifte altın madalya elde etti. Henüz 17 yaşında olan milli yüzücü, hem gençler hem de büyükler kategorilerinde kırdığı rekorlarla Türk yüzme tarihinde önemli başarılara imza atıyor.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Sponsorluklarımızda, sürdürülebilir, uzun soluklu ve nesiller boyu etkisi sürecek değerlere odaklanarak, destekleyeceğimiz sporcu veya takımları kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçiriyoruz. Topluma etkisi yüksek, genç nesillere örnek ve umut olabilecek birliktelikler kurmaya çalışıyoruz. Birlikte yol aldığımız her sporcu için sağladığımız finansal desteğin de ötesinde, onların gelişim yolculuklarına gönülden ve samimi bir şekilde eşlik etmeye büyük önem veriyoruz. Sporcularımızın sadece performansları sırasında ve sonrasında değil, tüm süreç boyunca yanlarında olarak ve başarılarını daha geniş kitlelere duyurarak hikayelerinin tüm topluma gurur ve ilham kaynağı olmasını sağlayarak ‘Toplumsal Spor Yatırımlarımızı’ çok daha sahiplenici ve geliştirici bir çerçevede sürdürüyoruz.

Henüz 17 yaşında elde ettiği başarılarla Türk yüzme tarihinde finale kalan ilk sporcu olan Kuzey Tunçelli, bu vizyonumuzla birebir örtüşen, çok kıymetli bir Türk genci. Kuzey Tunçelli’nin bu yolculuğunda artık onunla birlikte olmak, attığı her kulaçta onun heyecanının resmi olarak parçası olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Vestel olarak, ülkemizi muhasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için yer aldığımız her alanda toplumumuza katkı sağlamaya, Türk sporunun gelişimine destek sunmaya ve genç nesillere ilham verecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Türkiye Voleybol ve Cimnastik Federasyon sponsorluklarına ek olarak, daha önce Mete Gazoz ve Aysu Türkoğlu gibi isimlerle birebir sponsorluk çalışmaları yürüten şirket, Türk sporcularının ulusal ve uluslararası platformlardaki başarısına katkı sağlamak için çalışıyor.