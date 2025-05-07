Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kutlanan Hıdırellez, Menemen’de renkli görüntülere sahne oldu. Menemen Belediyesinin düzenlediği program kapsamında Ahıhıdır Mahallesi’nde gerçekleştirilen yarışmalarla başlayan etkinliklerin coşkusu, Cumhuriyet Meydanı’nda Hüsnü Şenlendirici konseriyle devam etti.

Menemen Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez’i dolu dolu bir programla kutladı. İlçede Hıdırellez kutlamalarının ilk adresi Ahıhıdır Mahallesi oldu. Genç Romanlar Derneği’nin de katkılarıyla mahallede düzenlenen etkinliklerde halat çekme, çuval, yoğurtta altın, yumurta, sandalye kapmaca ve balon patlatma gibi oyunlar, heyecanlı ve bir o kadar da renkli anlara sahne oldu. Menemenli Tayfun ve Orkestrası da, en güzel parçalarını yarışmalarda ter döken gençler için çaldı.

Kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı oldu

Menemen’de Hıdırellez kutlamalarının merkeziyse ilçe merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanı oldu. Binlerce vatandaşın doldurduğu meydanda ilk olarak "Kaç para bu beygir" isimli parçayla son günlerin en konuşulan isimlerinden olan Maykolu Nadir sahne alırken, ardından Elmas ve İzmirli Deniz, dillere yerleşen parçalarını Menemenliler için seslendirdi. Müzik resitalinde gecenin bir diğer yıldızı ise Tepecik Senfoni Orkestrası oldu. Çalınan parçalara vatandaşlar da eşlik etti.

"Menemen yürümeye değil, koşmaya başladı"

Tepecik Senfoni Orkestrası’nın ardından sahneye çıkan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Pehlivan, "Hıdrellez, Türk kültüründe, Roman kültüründe, nice medeniyetlerde binlerce yıllık bir gelenek Yazın gelişini, toprağın uyanışını, kalplerin kardeşliğe açılışını simgeler. Birlikte dilek dileriz, birlikte oynarız, birlikte güleriz. Ama bir farkla; Menemen’de Hıdrellez bir başka kutlanır! Çünkü Menemen’de yürekler bir atar! Bugün bu coşkunun en güzel renklerinden biri de sizlersiniz sevgili Roman kardeşlerim Sizler bu toprakların neşesi, coşkusu, ritmi, rengi, yüreğisiniz. Seçimlerde bana verdiğiniz o güçlü destek... O yürekten gelen sahiplenme İnanın bu benim için ömrüm boyunca unutmayacağım bir vefadır! Ne diyor parçada; İlle de Roman olsun, ister çamurdan olsun. O da Allah’ın kuludur, her kim olursa olsun! Evet; bu kentte yaşayan her kim olursa olsun bizim hem hemşehrimiz hem kardeşimizdir. Menemen’de herkesin yeri var. Herkesin sesi var. Herkesin gönlü var. Biz biriz. Biz beraberiz. Biz Menemen’iz! Siz bana inandınız Ben de sizlere sırtımı yasladım! Ve ne oldu? Menemen kazandı. Menemen ayağa kalktı! Menemen yürümeye değil, koşmaya başladı!" dedi.

Gecenin finalini Hüsnü Şenlendirici yaptı

Başkan Pehlivan’ın konuşması sonrası gecenin sahneye çıkan son ismiyse, Türkiye’nin en tanınmış klarnet virtüözlerinden olan Hüsnü Şenlendirici oldu. En güzel parçalarını Menemenliler için seslendiren ve klarnetiyle çalan Şenlendirici, Hıdırellez coşkusunu zirveye çıkarırken hem dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi, hem de unutulmaz anlara imza attı.