Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Milli Park’ta kıyı temizliği gerçekleştirilirken, koyların temizlendiği çalışmalar sonunda 4 römork atık toplandı.

Yaban hayatı ve endemik bitki türlerinin yanı sıra her yıl çok sayıda vatandaşa da ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yaz sezonu ile birlikte yoğunluk başladı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Milli Paklar Müdürlüğü ekipleri de orman yangını risklerini en aza indirmek ve doğanın korunması için kıyı temizliği gerçekleştirdi. Ziyaretçilere kapalı koyarda gerçekleştirilen temizlik sonrasında koylar temizlenirken, yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 4 römork çöp toplandı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda doğa ve çevre koruma bilinci oluşturmak amacıyla, Milli Park Müdürlüğümüz organizasyonunda, ziyaretçilere kapalı koylarda kıyı temizliği çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleşen kıyı temizliğine Milli Park Müdürlüğümüz personelinin yanı sıra; Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kavaklı ve Dipburun Karakol Komutanlığı’ndan görevli personelde katılım sağladı. İlyas Ağa koyundan başlayıp Mersindere koyu ile süren etkinlik ile kıyı şeridi boyunca kapsamlı bir mıntıka temizliği yapıldı. Temizlikle, ağırlıklı olarak pet şişe, plastik ve cam ambalaj atığı ile hayalet ağlardan oluşan 4 römork atık toplandı" ifadeleri yer aldı.