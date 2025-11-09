Cumhuriyet dönemi mimarisinin önemli örneklerinden biri olan Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Turhan Alakent Evi, Alaşehir Belediyesi tarafından restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Alaşehir Kongresi’nin ruhunu yaşatacak müze, milli mücadelenin öncü ismi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87’nci yıldönümü olan 10 Kasım’da törenle açılacak.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Cumhuriyet dönemi mimari eserlerinden biri olan tarihi Turhan Alakent Evi, Alaşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Alaşehir Kongresi Müzesine dönüştürüldü. Restorasyon çalışmaları 2024 yılında tamamlanan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı özel müze statüsünde, Alaşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek. Müzenin açılışı 10 Kasım günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yer alan, 1963–1973 yılları arasında Alaşehir Belediye Başkanlığı yapan Turhan Alakent’e ait tarihi ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Cumhuriyet Dönemi Mimari Eseri" olarak koruma altına alınmıştı. 8 Nisan 2022’de Alaşehir Belediyesi’ne devredilen yapı, özgün mimarisi korunarak aslına uygun şekilde restore edildi. Alaşehir’in tarihi belleğinde önemli bir yer tutan ev, artık kent tarihini ve Alaşehir Kongresi’nin ruhunu yaşatacak. Bina, 1926 yılında Rusya’dan getirilen özel bir çimento ile inşa edilmiş ve yapıldığı yıl Alaşehir Kaymakamlık binası olarak kullanılmıştı. 99 yılı geride bırakan tarihi bina 100’üncü yaşına müze olarak girmiş olacak.

"Alaşehir’in tarihini yaşatacağız"

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, restorasyonu tamamlanan yapının ilçenin tarihine ışık tutacağını belirterek şunları söyledi: "Turhan Alakent Evi, Alaşehir’imiz için bir tarih olacak. Bu yapıda Alaşehir Kongresi’nin ruhunu ve Milli Mücadele’nin izlerini gelecek nesillere aktaracağız. Desteklerinden dolayı Alakent ailesine ve belediye meclisimize teşekkür ediyorum. 10 Kasım günü saat 14.00’te yapılacak açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Aynı gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına lokma hayrımız da olacak."

Tarihi binanın, Alaşehir’in kültürel mirasına katkı sunması ve kentin tarih turizmine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.