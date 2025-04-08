Milli Mücadele şehidi ve Bilecik’in eski müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehadetinin 104. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Anma töreni, İl Müftüsü Ahmet Dilek’in katılımıyla Deresakarı Köy Camii’nde gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak başlayan tören, öğle namazı sonrası şehit Mehmet Nuri Efendi’nin kabri başında edilen dualarla devam etti.

İl Müftüsü Dilek, "Milli Mücadele yıllarında vatanı ve milleti için canını feda eden Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi’yi rahmet ve minnetle anıyoruz. O, hem bir din görevlisi hem de milletinin istiklali için mücadele etmiş bir kahramandır. Şehidimizin hatırasını yaşatmak hepimizin görevidir. Allah ondan razı olsun. Ruhuna rahmet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Törene, din görevlileri ve köy halkının yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi’nin kahramanlık hikâyesi, gelecek nesillere ışık tutmaya devam ediyor.