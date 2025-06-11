Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren kasap, pastane ve marketlerde hijyen, etiket ve sağlık kurallarına uygunluk denetimleri gerçekleştirdi.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesini amaçlayan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, hijyen şartları ve çalışanların sağlık belgeleri titizlikle incelendi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, esnafa kurallara uyma konusunda hatırlatmalarda bulunurken, mevzuata aykırı durumlara karşı gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.
Kaynak: İHA