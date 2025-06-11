Bozüyük Halime Hatun Anaokulu yönetimi tarafından Babalar Günü kapsamında "Şampiyonum Sensin Baba" isimli masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Baba ve çocukları bir araya getiren etkinlikte, sporun birleştirici gücüyle unutulmaz bir gün yaşanırken, eğlenceli ve rekabet dolu anlara sahne olundu. "Şampiyonum Sensin Baba" masa tenisi turnuvası büyük ilgi gördü. Turnuvaya katılan tüm babalar, hem yeteneklerini sergiledi hem de çocuklarıyla keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Günün sonunda kazanan sadece raketini en iyi kullanan baba değil, birlikte geçirilen değerli hatıralar oldu.

Etkinliğe katılan tüm ailelere teşekkür eden okul yönetimi, tüm babaların Babalar Günü’nü kutladılar.