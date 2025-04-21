Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Değerlendirme Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman’ın öncülüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya, bu yıl yürütülen işbaşı gözlem faaliyetlerine katılan öğretmenler de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında bu yıl toplam 44 öğrenci ve öğretmenin yurtdışı hareketliliğinden faydalanacağını ifade etti.

Ayrıca 2025 yılı planlaması doğrultusunda bu sayının 60’a yükselmesinin hedeflendiğini belirtti.