Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Değerlendirme Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman’ın öncülüğünde gerçekleştirildi.

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Toplantıya, bu yıl yürütülen işbaşı gözlem faaliyetlerine katılan öğretmenler de katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında bu yıl toplam 44 öğrenci ve öğretmenin yurtdışı hareketliliğinden faydalanacağını ifade etti.

Ayrıca 2025 yılı planlaması doğrultusunda bu sayının 60’a yükselmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İHA