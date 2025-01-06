Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt Fen Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Güney, okulun eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin başarı durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyareti sırasında sınıfları da dolaşan Milli Eğitim Müdürü Güney, öğrencilerle sohbet ederek hedefleri ve eğitim süreçleri hakkında sorular sordu. Eğitimde kaliteli ve sürdürülebilir başarının önemine değinen Güney, öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.