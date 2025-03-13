Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bazı incelemelerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Erzincan’a geldi.

Bakan Tekin Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü ve partili grubu tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar, öğrencilere de başarılar dileyen Bakan Tekin, "Öğrencilerimizin derslerine konuk olduk, sorularını cevapladık; öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek hasbihâl ettik, eğitime dair fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Bakan Tekin daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tekin Erzincan Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Bakan Tekin iftar programına da katılacak.