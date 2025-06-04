AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük’te sağlık alanında önemli bir adım olarak Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi’nin (PACU) hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan ve ameliyat sonrası hastaların yakın takibinin sağlandığı PACU’nun kısa sürede yaklaşık 400 hastaya hizmet verdiğini belirtti.

PACU’nun, yalnızca teknik bir kazanım olmadığını vurgulayan Şahin, "Bu ünite vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini önceleyen güçlü bir adımdır. Kısa sürede yüzlerce hastaya hizmet verilmesi, bu birimin ne kadar ihtiyaç duyulan bir hizmet olduğunu ortaya koymuştur. Ameliyat sonrası hastaların hayati bulgularının yakından izlendiği bu 10 yataklı ünite, hasta güvenliğini artırmada ve komplikasyon risklerini en aza indirmede kritik bir işlev görüyor." ifadelerini kullandı.

Ünitenin modern tıbbi cihazlarla donatıldığını ve alanında uzman sağlık personelinin görev yaptığını aktaran Şahin, PACU’nun ameliyat geçiren hastaların uyandırılma sürecini sağlıklı ve güvenli bir biçimde yönetmek amacıyla tasarlandığını kaydetti.

Karabük genelinde sağlık yatırımlarının sürdüğüne dikkati çeken Şahin, göreve geldikleri ilk günden itibaren sağlık konusunun öncelikli gündemleri arasında yer aldığını belirtti.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sağlık yatırımlarımızla her geçen gün Karabük’ümüzü daha güçlü bir sağlık altyapısına kavuşturuyoruz. 100’ün üzerinde hekim ilimize atandı, sağlık personeli eksikliği hızla giderildi. Beşbinevler Ek Hastane Binası hizmete girdi. Ovacık ilçemizdeki hastane inşaatı devam ediyor. Eskipazar ilçemizde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yeni bir hastanenin temellerini atacağız. Yer belirleme çalışmaları tamamlandı, proje çalışmaları da tamamlandı. Kısa sürede yapımına başlanacak."

Karabük halkının en iyi sağlık hizmetine ulaşabilmesi için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Şahin, "Sağlık, en temel insan hakkıdır ve biz bu anlayışla Karabük’ümüz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.