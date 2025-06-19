AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Defterdarlığı’nı ziyaret ederek Defterdar Nazmi Erol ve kurum yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyarette, 6 Şubat depremleri sonrası ilan edilen ve 30 Kasım 2025’e kadar uzatılan mücbir sebep hali kapsamında yürütülen işlemler ile izlenecek yol haritası üzerine istişarelerde bulunuldu.

Milletvekili Ölmeztoprak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükellefler için sağlanan uzatmanın önemine dikkat çekerek, "Sürecin devamı için yoğun çaba sarf ettik. Sahadan aldığımız geri bildirimleri ilgili kurumlarla paylaşarak hemşehrilerimizin sesi olmaya çalışıyoruz. Bakanlıklarımız ve bürokrasimizle Malatya için istişareyi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Malatya’da yaklaşık 47 bin gelir vergisi ve 230 bin motorlu taşıt mükellefi bulunduğunu belirten Ölmeztoprak, bu mükelleflerin yüzde 90’ının mücbir sebep kapsamına dahil olduğunu söyledi.

Ölmeztoprak ayrıca, 7440 sayılı yapılandırma yasası çerçevesinde başvuru yapan vatandaşlara sağlanan kolaylıkları hatırlatarak, gecikme cezalarında indirim ve uygun taksit imkânları sunulduğunu kaydetti. Vatandaşların bilgi alma, talep ve şikâyet süreçlerinde dijital platformların yanı sıra ilgili kurumların da kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

Deprem sonrası Malatya’daki kamu binalarında büyük bir hasarın yaşanmadığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Defterdarlığı binasında herhangi bir hasar olmadığını ve yaklaşık 30 birimiyle hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Ziyarette önemli bir müjde de veren Ölmeztoprak, mükellef sayısı 1000’in üzerinde olan Darende ve Doğanşehir ilçelerine yeni vergi dairelerinin kurulmasının planlandığını duyurdu. Ayrıca, bazı ilçeleri kapsayacak ortak merkez ilçelere de yeni vergi daireleri açılmasının gündemde olduğunu belirtti. Bu kapsamda nüfus, mükellef sayısı ve ulaşım gibi kriterlerin dikkate alınacağını söyledi.

Ölmeztoprak, vergi işlemlerinin Fırat ve Beydağı Vergi Daireleri üzerinden yürütülmeye devam edeceğini ifade ederek, "Malatya’mız için kurumlarımızla tam bir uyum içerisinde, hizmet odaklı çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.