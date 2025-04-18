Eskişehir’de gerçekleştirilen bisiklet yolu çalışmalarıyla ilgili eleştiride bulunan AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Bisiklet yolu uğruna mevcut araç şeridinin daraltılmasıyla 10 dakikalık mesafe artık 45 dakikada geçiliyor" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bisiklet Yolları ve Park İstasyonları Projesi’nin 1’inci etabı için çalışmalar başladı. Ali Fuat Güven Caddesi’nde başlayan proje için belediye ekiplerinin çalışmaları sürerken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu bazı eleştirilerde bulundu. Bisiklet yolu uğruna mevcut araç şeridinin daraltılmasıyla 10 dakikalık mesafenin artık 45 dakikada geçildiğini belirten Milletvekili Hatipoğlu, konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

"Bu şehirde ulaşım değil, sabır gelişiyor"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, "Eskişehir trafiğine vizyoner dokunuş! Bilmem kaç kilometrelik bisiklet yolu uğruna mevcut araç şeridinin daraltılmasıyla 10 dakikalık mesafe artık 45 dakikada geçiliyor. Henüz esnaf ve vatandaşlar yeni düzene alışıp araçlarını o dar şeritlere park etmeye başlamadı bile O zaman süre 45 dakikayı da rahat geçer! Tabii otopark sorunu hâlâ çözümsüz; çünkü o konuda herhangi bir çalışma yok. Teker dönmese de çark dönüyor anlaşılan Bu şehirde ulaşım değil, sabır gelişiyor" ifadeleri yer aldı.