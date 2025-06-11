AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Meclis çalışmalarının dışında kalan zamanını seçim bölgesi Gaziantep’te vatandaşlarla geçiriyor. STK’ları, esnafı, muhtarları, ilçeleri ve kırsal mahalleleri ziyaret eden Bozgeyik, her kesimden vatandaşlarla bir araya gelerek sahanın nabzını tutuyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla seçim bölgesi Gaziantep’e gelen Bozgeyik, resmi törenlerin yanında aile ve esnaf ziyaretleri ile vatandaşlarla gönül köprüleri kurdu. "Gaziantep’te girilmedik ev, dokunmadık gönül, sıkmadık el bırakmayacağız" hedefi ile yola çıktıklarını belirten Milletvekili Bozgeyik, Saçaklı, Şenyurt ve İnönü mahallelerinde muhtarlar, kıraathane sakinleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Bozgeyik, çözüm konusunda istişarelerde bulundu. Koç Taksi Durağı’nı da ziyaret eden Bozgeyik, taksici esnafın sorunları ve beklentilerini dinledi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Titizi ile Konak ve Gümüştekin mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Milletvekili Bozgeyik, "Muhtarlarımız, devlet ile vatandaş arasında en önemli köprüdür. Onlarla sürekli iletişim halinde olmak çok önemlidir. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, vatandaşımıza daha iyi hizmet için şarttır" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen "Çocuk Gülerse Dünya Güler" programı ile başlayan Bünyamin Bozgeyik, burada çocuklarla bayramlaştı, hediyelerini takdim etti. Programda yaptığı açıklamada, "Bayram, gönüllerin yumuşadığı, sevginin ve paylaşmanın arttığı özel bir zaman dilimidir. Çocuklarımızın tebessümüne vesile olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Onlar bu ülkenin geleceğinin teminatı, AK Parti olarak 23 yıldır attığımız tüm adımları çocuklarımıza güçlü ve büyük Türkiye bırakmak için atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aile, toplumun temel taşıdır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin’in öncülüğünde 2025 Aile Yılı kapsamında 41 yıllık evli çiftlerin Umre hayaline ortak olarak kurada çıkan ve ilk kafile ile kutsal topraklara gidecek olan Şeker ve Portakal ailelerini Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Demir ile birlikte ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Aile, toplumun temel taşıdır. Bu ziyaretle manevi heyecanlarına ortak olmak bizler için büyük mutluluk. Rabbim büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin, sağlıkla, sıhhatle gidip dönmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

Bünyamin Bozgeyik, teşkilat bayramlaşmasının ardından geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı sonrası vefat eden Durdu Biz için taziye ziyaretine katıldı. Aile büyüklerini ziyaret ederek hayır dualarını alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Şehitkamil Eski Belediye Başkanı Mehmet Bozgeyik ve Eski Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Raif Bozgeyik’in evine misafir oldu. Bünyamin Bozgeyik "Köklerimizden güç alıyoruz. Onların tecrübeleri ve duaları bizim yol haritamızdır" ifadelerine yer verdi.

"Altyapı yatırımlarını yerinde inceledi"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin İnönü-Şanlıdere bölgesinde yürütülen 25 metrelik yol açma çalışmasını yerinde inceleyen Bozgeyik, "Bu tür yatırımlar şehir trafiğini rahatlatmak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çok önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.