Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla Milleyha Kuş Cenneti için koruma projesi hayata geçirilecek. Sulak alan vasfındaki bölgenin sit alanı olarak koruma altına alınması için çalışma yürütülecek.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla “sulak alan” vasfı taşıyan bölgenin sit alanı olarak korumaya alınması için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Alanın tamamının etrafıyla beraber titizlikle korunması amacıyla doğal sit alanı ilan edilerek, insan faaliyetlerinin mevzuat kapsamında kontrollü bir şekilde yönetilmesi sağlanacak.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu’nu kabul eden Bakan Murat Kurum, Milleyha Kuş Cenneti ile ilgili koruma projesi oluşturulacağını açıkladı.

Bakan Kurum, “Tamamen bir koruma projesi, çevre doğa koruma projesi olacak. Ve aslolan orada endemik türleri, canlıların korunmasına ilişkin bir koruma kararıyla bu süreci birlikte yürütüyor olacağız” dedi.

MİLLEYHA KUŞ CENNETİ...

Milleyha Kuş Cenneti, Hatay'ın Samandağ ilçesi sınırlarında, yaklaşık 300 hektarlık bir alanı kapsayan ve biyoçeşitlilik açısından zengin bir ekosisteme sahip bir bölge. Yaklaşık 2000 deniz kaplumbağasının yuvaladığı bir kumsalın yer aldığı bölge dünyanın en önemli kuş göç yolu rotası üzerinde olan sulak alanlarından biri. Bu alanın biyolojik çeşitlilik araştırmaları sonucunda, bölgede 300'den fazla bitki taksonu, 312 kuş türü, 27 kelebek türü, 7 memeli, 12 sürüngen ve 4 amfibi türü tespit edildi. Alanda endemik bitkiler, nesli tehlike altındaki kuşlar ve önemli türlerin varlığı dikkat çekiyor. 126 hektar alan büyüklüğündeki alan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 6 Eylül 2021’de “Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescil edildi.