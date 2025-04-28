Muğla'da Milas Belediyesi sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışı ile projeler üretmeye ve üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Üretimi ve üreticiyi destekleyici çalışmaları hayata geçiren ve ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan Milas Belediyesi üreticilere sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ata tohumu kullanımının genişletilmesi ve ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı yerel tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında Milas Belediyesi tarafından yerli ata tohumlardan üretilen domates, biber ve patlıcan fideleri üreticilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Başvuruların 29 Nisan- 2 Mayıs tarihlerinde Kırcağız’ da bulunan Milas Belediyesi Jale Eren Tohum Merkezi’nde şahsen alınacağı projede kontenjan 300 kişiyle sınırlı olacak.

Projede üreticilerin elde ettiği ürünlerin haricinde ayırdığı tohumların bir kısmını Milas Belediyesi Jale Eren Yerel Tohum Merkezi’ne geri getirmesi taahhüt ediliyor.