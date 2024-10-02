Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 01 Ekim 2024 tarihinde Mihalıççık İlçesi’nde Bitkisel Üretim Planlaması, Yeni Destekleme Modeli ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Eren’in katılım sağladığı toplantıda ÇKS İl Sistem Sorumlusu Ziraat Mühendisi Cemil Ağca, çiftçilere yönelik olarak Yeni Destekleme Modeli ve Bitkisel Üretim Planlaması konularında sunum gerçekleştirdi. ÇKS İl Sistem Sorumlusu Ziraat Mühendisi Cemil Ağca yaptığı sunumda; 2025-2027 üretim yıllarını kapsayan Bitkisel Üretim Planlaması ile stratejik öneme sahip 13 ürün (arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya) ve bir ürün grubunun (yem bitkileri) planlama çerçevesinde alındığını söyledi. Bu ürünlerden hangilerinin Eskişehir havzalarında üretimine izin verildiğini aktaran Ağça, havzasında üretimine izin verilmeyen ürün ekildiğinde yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verdi.

Münavebeye uygun olmayan ürün ekilişler destekleme alamayacak

Söz konusu toplantıda ayrıca açıklanan Yeni Destekleme Modeli ile birlikte çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacakları hakkında bilgi verilerek, planlamaya ve münavebeye uygun olmayan ürün ekilişlerinin destekleme alamayacağı aktarıldı. Çiftçilere üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacaklarını önceden bilme imkânı sağlandığı için daha sağlıklı bir şekilde üretimlerini planlamaları ve tarımsal üretimde daha verimli bir sürecin önünün açıldığı belirtildi. Ayrıca ÇKS Yönetmeliği’nde yapılan ve çiftçilerin kayıt işlemlerini kolaylaştıran değişiklikler hakkında bilgi paylaşıldı.

Sorun ve çözüm önerileri hakkında istişare yapıldı

Yapılan sunum ve bilgilendirmenin devamında ise çiftçilerin konu ile ilgili soruları cevaplanarak dilek ve temennileri dinlendi. Çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı camiasına ve Bakan İbrahim Yumaklı’ya sağlanan destekler için teşekkürlerini ilettiler. Toplantı karşılaşılabilecek sorun ve çözüm önerileri hakkında istişare ile sona erdi. Toplantının ardından Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Eren Mihalıççık İlçe Kaymakamı Ayberk Aydoğan’ı makamında ziyaret ederek Bitkisel Üretim Planlaması, Yeni Destekleme Modeli hakkında bilgi verdi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesinde ilerleyen süreçte de bu tür toplantılarla çiftçilerin bilgilendirmesine devam edileceği açıklandı.