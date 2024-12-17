Manavgat’ta yayalara yol vermek için duran midibüse arkadan çarpan elektrikli scooter sürücüsü yaralandı. Bileğinden yaralanan 12 yaşındaki gencin sakin davranışları ,oturduğu yerde ambulansı beklediği anlar dikkati çekti.

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Buğra Deniz Ç.’nin kullandığı elektrikli scooter kapalı çarşı girişinde yayalara yol vermek için duran Mehmet Akif O.’nun kullandığı 07 JE 446 plakalı Manavgat Belediyesine ait midibüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan elektrikli scooter sürücüsü Buğra Deniz Çerçi’nin yardımına çevredeki vatandaşlar ve kazanın meydana geldiği yerde uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri koştu. Kazada kolundan yaralanan 12 yaşındaki Buğra Deniz Çerçi, metanetiyle herkesin haklı takdirini kazanırken, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.