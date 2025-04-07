Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlar ile ilgili sağlık hizmeti soru önergesi verdiklerini duyurdu.

Ersoy paylaşımında; "Sevdamız Kayserimizde, kırsal bölgelerde yaşayan; yaşlı, kronik hastalığı olan ve hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere, herkesin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için ilgili bakanlığımıza soru önergesi vermiş bulunuyoruz. Tüm hemşerilerimizin etkin bir şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için konunun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.