Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada; gazetecilere yönelik tehdit ve susturma girişimlerinin artarak devam ettiği belirtildi ve "Bu gelişmeler, üzüntü verici olduğu kadar da ürkütücü bir hal almaya başlamıştır" denildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri’de son dönemlerde kamu görevini yerine getiren gazeteci meslektaşlarımıza yönelik tehdit ve susturma girişimlerinin artarak devam ettiğini büyük bir üzüntü ve endişeyle takip etmekteyiz. Bu durumun son örneği, bir televizyon programında gazetecilik görevini icra eden iki meslektaşımızın, yapmış oldukları yorum ve değerlendirmeler nedeniyle çeşitli baskılara maruz kalmalarıyla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu gelişmeler, üzüntü verici olduğu kadar da ürkütücü bir hal almaya başlamıştır. Basın, Anayasal güvence altında olan ve demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan bir meslek alanıdır. İfade özgürlüğü ise, en temel hak ve hürriyetler arasındadır. Anayasa’nın 26. ve 28. maddeleri kapsamında güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilere tanınmış bir ayrıcalık değil, halkın doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkının da temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, yapılan eleştirilerin tehdit ve baskı unsurlarıyla bastırılmaya çalışılması kabul edilemez bir durumdur. Unutulmamalıdır ki gazeteciler, bugüne kadar yaptıkları haber ve yorumlarla, bugün kendilerini susturmaya çalışan çevrelerle ilgili de çok önemli katkılar sunmuş ve kamuoyunda tanınmalarına ve kendilerini ifade etmelerine imkan sağlamışlardır. Bu düşüncede yapılan eleştirilerin olgunlukla karşılanması; varsa yanlış veya hatalı bir bilginin diyalog yoluyla çözülmesi temel bakış açısı olmalıdır. Gazetecilik mesleğinin doğasında yer alan soru sorma, yorum yapma ve eleştirme hakkı, demokratik toplumlarda olağan ve gerekli faaliyetlerin başında gelmektedir. Bu düşüncede, basın mensuplarının karşı karşıya kaldığı tehditlerin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurgulamak isteriz. Bu süreçte: Yargı mercilerinin, emniyet birimlerinin ve ilgili kamu kurumlarının Anayasal bir hak olan gazetecilik mesleğinin ifa edilebilmesi için gerekli ortamı eksiksiz bir biçimde temin etmesi ve gelişen süreçleri titizlikle ve şeffaflıkla yürütmeleri büyük önem arz etmektedir. Siyasi aktörlerin, toplumu birleştirici ve özgürlükçü bir anlayışla hareket etmeleri ve kamuoyuna karşı sorumluluk duygusuyla açıklamalarını şekillendirmeleri gerekmektedir. Toplumun tüm kesimlerini, farklı görüşlere hoşgörü ile yaklaşmaya ve ifade özgürlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, özgür ve bağımsız bir basın; sağlıklı bir toplumun, güvenilir bir devletin ve sürdürülebilir bir demokrasinin temel dayanaklarından biridir. Gazetecilerin huzur ve güven içinde görevlerini yapabilmeleri, hepimizin ortak sorumluluğudur. Basın özgürlüğüne ve demokratik değerlere sahip çıkmak, hepimizin görevidir. Ayrıca, basın meslek örgütleri olarak bugüne kadar ortaya çıkan ve bundan sonra oluşabilecek her türlü engelleme veya tehdit girişimlerinin karşısında olduğumuzu ve bu konuları hem yerel hem de ulusal tüm mercilerde dile getirerek takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."