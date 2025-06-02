Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım anlamında geleceğine yön veren önemli yatırımı Kartal Katlı Kavşağı Projesi’ni ve kentin ulaşım yatırımlarını tanıtan sunum gerçekleştirdi. Büyükkılıç sunumda, "Uyum içerisinde şehrimize hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Başkan Büyükkılıç tarafından kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen sunuma, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile basın mensupları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, kentin ulaşım vizyonunu güçlendirecek ‘ulaşım yatırımları’ ile ilgili kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarına sunum gerçekleştirerek, ulaşım konusunun önemine dikkat çekti.

"İşimizi Yapıyoruz, Önümüze Bakıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Master Plan projeleriyle hep üzerine koyarak ilerleme yönünde de irade gösterdiğimizi ifade ediyorum. Merkezdeki ilçelerimiz ve diğer ilçelerimiz olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak uyum içerisinde şehrimize hizmet etmeye, insanların konforunu arttıracak çalışmalara imza atmaya gayret ediyoruz. İşimizi yapıyoruz, önümüze bakıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye tarafından ulaşım alanında tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerle ilgili sunum yapan Başkan Büyükkılıç, Talas Anayurt ve Kayseri Şehir Hastanesi raylı sistem hattını hizmete açtıklarını kaydetti.

Büyükkılıç, kent merkezinde 7 katlı kavşak, 11 köprü, 35 yeni bulvar-cadde, 971 kilometre yol çalışması yaparak 1 milyon 851 bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların detayları hakkında bilgiler verdi.

Kent merkezi ve ilçelerde 2 bin 500 kilometre yolda sıcak asfalt serimi, 3 milyon 596 bin 627 metrekare kilitli parke çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kentin önemli turizm destinasyonlarına ulaşımı kolaylaştırmak adına yaptıkları yatırımlara da ayrı bir parantez açtı. 72 milyon TL’lik Kapuzbaşı Şelaleleri ulaşım yatırımına dikkat çeken Büyükkılıç, "Daha önce Kapuzbaşı Şelalemizin yolları stabilizeydi, araçlar zor gidiyordu sonrasında sıcak asfaltla yollarımızı yaptık ve burada çevre düzenlemesini hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir içi ulaşımda Türkiye’ye örnek olan Kaybis uygulamasının büyük bir ilgi gördüğünden de söz ederek, Kaybis bisiklet ve istasyon sayısını arttırdıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç ayrıca Park Et Vale, Engelsiz Ulaşım Mobil Uygulaması, toplu taşımada gece seferleri, Türkiye’nin Yerli Ödeme Sistemi TROY kart, otopark ücretlerinde kredi kartı kullanımı gibi hayatı kolaylaştırıcı uygulamaları başlattıklarını söyledi.

"Gururumuz Olan Bir Proje Şehrimize Kazandırıldı"

Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın da kente kazandırıldığını dile getiren Büyükkılıç, emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı bakanları, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a ve milletvekillerine teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, "Yüz akımız, gururumuz olan bir proje olarak şehrimize kazandırıldı" dedi.

Devam Eden Projeler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım konforunu en üst noktaya çıkarmak için kentin muhtelif bölgelerinde sürdürülen projeler hakkında da bilgiler aktaran Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı, DSİ Alt Geçitleri, Tren Yolu Alt Geçitleri, Yeni Yaya Üst Geçitleri, Yeni Terminal Binası projelerini tek tek anlattı. Başkan Büyükkılıç, ayrıca ulaşımda yeni bir dönemi başlatan ‘Gittin Kadar Öde’ uygulamasını da raylı sistem hattında hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, yine hazırlıkları ve yapımı devam eden ulaşım projelerinden TCDD Hızlı Tren, Ankara-Niğde Otoyol Bağlantısı yatırımlarına dair detayları basın mensupları ile paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 32 milyon Euro bedelli dev bir yatırımla kentin ulaşım vizyonuna değer katacak Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’ni detayları ile tanıttı.

Kartal Katlı Kavşağı İçin: "Proje Hazır, Kaynak Hazır"

Projenin yaklaşık 2 milyar TL’lik bir yatırımla tamamlanacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Onlarca çalışma yapılmış, projelendirmeyle ilgili gayretler gösterilmiş ancak karar verme sürecindeki detayları da söz konusu. Yatırım tutarı 32 milyon Euro. Bu sadece Kartal Kavşağı içeriği. Etrafındaki yollar, diğer yapılacak çalışmalar, kavşağı tamamlayan boyutlar ayrı. Aşağı yukarı 2 milyar TL’yi bulacak" diye konuştu.

Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi hazırlıkları kapsamında kamulaştırma çalışmalarını yaptıklarını ve ihale sürecinin devam ettiğini kaydederek, "Proje hazır, kaynak hazır" dedi.

Planlanan Yollar ile Ulaşım Altyapısı Daha da Güçlendirilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde ulaşım konforunu arttırmaya yönelik yapılması planlanan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Erkilet Tramvay Hattı’ndan Mustafa Şimşek Bulvarı devamı katlı kavşağına, Yavuzlar Mahallesi Altgeçidi’nden Erenköy Bulvarı Altgeçidi’ne, Organize Sanayi-Erenköy Bulvarı Yeni Yol Bağlantısı’ndan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın devamına kadar birçok noktada çalışmalar planlandığını ifade etti. Büyükkılıç, İldem yeni yollar, Gökkent Mahallesi yolları, Uğurevler Mahallesi yol genişletme çalışmaları, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne yeni yol yapımı, Anadolu Harikalar Diyarı yolu, Havalimanı-Erkilet Bulvarı yol bağlantısı ve alternatif yol projeleriyle de ulaşım altyapısının güçlendirileceğini belirtti. Ayrıca bisiklet yollarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Büyükkılıç, ilçelerde ulaşım hizmetlerinin daha etkin sağlanması için talep odaklı mobil uygulamanın da hayata geçirileceğini açıkladı.

Büyükkılıç, 4 yılda 3 kez bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran Türkiye birincisi olan bir belediye olduklarının altını çizerek, hem merkeze hem de taşraya hizmetlerin süreceğini kaydederek, "Hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşuyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili tüm teknik ve detay bilgileri sunum eşliğinde anlattı.

Büyükkılıç, sunumun ardından basın mensuplarının Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili sorularını cevapladı.