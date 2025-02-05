MHP Nilüfer İlçe Başkanlığı, ilçedeki 64 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek sorunları konuştu. MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, "Nilüfer’in yararına olacak bütün konularda kim bir adım atıyorsa biz yanında olacağız. Nilüfer’in yararına olmayan hiçbir konuda da yanlarında değil karşılarında olacağız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nilüfer İlçe Başkanlığı, muhtarlar ile kahvaltıda bir araya geldi. MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve MHP Ardahan İl Başkanı Turgay Mert’in katıldığı programda, Nilüfer ilçesindeki sorunlar konuşuldu.

"27 önergeyi Nilüfer Belediyesi’ne teslim ettik"

Nilüfer’in sorunlarına dikkat çeken MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, "Biz 5 yıldır görev yapıyoruz. Hedefimiz her zaman sahada olmaktı. 64 mahalleyi gezerek güncel problemler konusunda sahada çalışmalar yaptık. Muhtarlarla birlikte sorunları yerinde tespit ettik. Hazırlığımız 27 önergeyi Nilüfer Belediyesi’ne teslim ettik. 32 önergeyi de Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edeceğiz. Sahada lokal problemler gördük. Mahallenin nüfusu artmış ve çöp konteyner sayısı az kalmış. Park alanlarında ciddi sıkıntılar gördük. Zeminlerin yeniden yapılması, oyun oynanan alanların hızlı bir şekilde tamirinin yapılması gibi problemlerdi. Ulaşım problemini çok net tespit ettik. Nilüfer’de nüfus artıyor ve artan nüfus mahallelerde bir yoğunluk getiriyor. İş saatlerinde ulaşım araçlarının yetersizliği mahalledeki tespitlerimiz arasındaydı" şeklinde konuştu.

"Hormonlu yapılara karşıyız"

Kaçak yapılara karşı belediyenin önlem alması gerektiğini vurgulayan Karakoç, "Mahallelerimizin asfaltlarının çok iyi olması için Nilüfer Belediyesi ile görüşeceğiz. Biz yapıcı olma gayreti içerisindeyiz. Nasıl çözebiliriz kısmını masada olmak şartıyla önerilerimizle götürüyoruz. Kırsal mahallelerde döküm sahaları, taş ocakları var ve ağır tonajlı araçlar var. Ne asfalt dayanır ne de o bölgedeki insanların yaşam hakkı kalır. Alaaddinbey Mahallesine mutlaka alternatif bir yol olması gerektiğini notlarımız arasına aldık. Akçalar Mahallesindeki hızlı nüfus artışı, eski yolların genişleme çalışmasının yapılması gerektiğini doğurdu. Geçmiş dönemde Nilüfer’i tahrip ettiğiniz diye her zaman söyledik. Şu anki belediye başkanımız, hormonlu projelere ruhsata aykırı imalatlara, yeşil alanların betonlaştırılmasına karşı olacağını söyledi ve biz de yanında olacağımızı ifade ediyoruz. Şayet geçmiş dönemde yapılan hatalar devam ederse en sert şekilde karşılarında duracağımızı ifade ediyoruz. Konuştuğumuz konular içerisinde kaçak yapı problemi var. Çok güçlü, disiplinli bir şekilde Nilüfer Belediyesi bu konulara yaklaşması lazım. Aksi takdirde köyün yakınlarında kaçak yapıya dur diyemezsiniz. Özellikle fahiş emsal artırımlar Nilüfer’i betonlaştırdı. Altyapı problemleri çok ciddi baş gösterecek" ifadelerini kullandı.

"Kim neden karşılığında belediyeye bağışta bulunacak?"

Nilüfer Belediyesi’nin 2025 bütçesini açıklayan MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, "Başkan mazbatasını aldığı andan itibaren borç miktarı 1 milyarın üzerindeydi. 2 ay sonrasında borç miktarı 1 milyar 400 milyona çıktı. Yılı bitirdik ve borcu tekrar sorduk. 2 milyar 300 milyon lira borcu var. 300 milyonu uzun vadeli borç. Ayrıca 2025 bütçesinde bulunan 1 milyar 520 milyon TL bağış kalemi bulunuyor. Buradan soruyoruz ’Kim, neden neyin karşılığında belediyeye bağışta bulunacak. Bunların kamuoyuna açıklamasını istiyoruz. Nilüfer’in yararına olacak bütün konularda kim bir adım atıyorsa biz yanında olacağız. Nilüfer’in yararına olmayan hiçbir konuda da yanlarında olmayacağız" dedi.

"Para yok hikayesi yalan"

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ise, "Şehrin kimliği, estetiği ve hava kirliliğine kadar bütün meseleleri için çalışıyoruz. Bursa’da bütün muhtarlarla program yapıyoruz. Biz, vatandaşa gidelim, doğruyu muhtarlarımızdan öğrenelim istiyoruz. Bizim derdimiz önce gönüllere girmek. Günü geliyor kendi aramızda tartışma yapıyoruz ve nerelerde eksik yaptığımızı konuşuyoruz. Önümüzdeki dönem Nilüfer’den muhtarlardan şunu talep ediyorum. 2024 yılı tasarruf yılıydı ama belediye ödeneklerinden zerre kesinti olmadı. Hiçbir belediyenin bütçesinde 2024 yılında düşme olmadı. ‘Para yok’ hikayesi yalan. Doğru yapın, destek verelim. Bursaspor, BUSKİ ve Çınarcık Barajı konusu hepsine destek verdik. Bursa’nın 50-60 yılını kurtaracak projeyi neden ağırdan alıyorsun. Önümüzdeki dönem sizi dinleyen, sadece seçim dönemi hatırlamayan, programları devam ettiren bir hareket olan Nilüfer’de İlçe Başkanımıza ve arkadaşlarımıza durun tespitleriyle anlamlı yapan teşkilatımıza oy vermenizi istiyorum" diye konuştu.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, "Ekonomik şartlar ortada iken, zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm zorluklara rağmen mahallerimiz için gayret gösteren muhtarlarımız çoğu zaman yanlış anlaşılsa da istediklerinin mahalleleri için, kurumların işlerini kolaylaştırmak için olduğunu anlatamıyoruz. Bütçeler az fakat var olan kaynakların hizmet için kullanılması gerekiyor. 5 yılın bir yılı bitti bile. Zaman hızlı geçtiği için hizmet üretiyor olmamız gerekiyor. Doğru tespit ve analiz ile en verimli, en kabul gören hizmeti yapabilirsiniz. Biz muhtarlar boyun eğmeden çalışıyor, halkın temsilcisi olduğumuzu biliyoruz. Görevler başlar ve biter. Nasıl başlayıp nasıl bittiği değil o yıllarda nasıl eserler bıraktığınız önemlidir" dedi.