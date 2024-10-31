Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
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MHP Diyarbakır İl Başkanı Aslan ve Diyarbakır Kulüp Başkanı Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ziyarette bulundu. Ziyarette Bahçeli’ye arkasında adının yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.
Kaynak: iha