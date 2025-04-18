Çankırı’da meyve ağaçları zirai dondan zarar gören çiftçiler tarlalarına ektikleri hububat ürünlerinden iyi verim almayı ümit ediyor.

Çankırı’da geçen hafta kar yağışıyla birlikte sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, zirai dona sebep oldu. Merkez ilçesine bağlı Yukarıçavuş köyünde, çiftçilik yapan vatandaşların dut ve meyve ağaçları zirai don sebebiyle zarar gördü. Hububat ekili tarlalar ise zirai dondan etkilenmedi. Çiftçiler, yaşanan zirai don sebebiyle ağaçlarındaki çiçek ve filizlerin zarar gördüğünü söyledi. Çiftçiler sağanak yağışların etkili olmaması durumunda ekili tarlalarda da verim kaybı yaşanabileceğini ifade etti.

"Meyve ağaçlarından verim alamayacağız ama ekinlerimize iyi bakacağız"

Don nedeniyle meyve ağaçlarının kuruduğunu belirten Kadir Kara, "Nisan ayında yağmur yağışı beklerken kar yağdı, kar yağışı da zirai dona sebep oldu. Ağaçlarımızı soğuk vurdu. Ekinlerimiz şu anda olması gereken yerde değiller. Geçen sene bu mevsimlerde verimimiz çok güzeldi ama şu anda ise gidişatımız iyi değil. Yağışlar zamanında yağmıyor, zararımız büyük. Yağmur yağdı fakat havaların soğuk olmasından dolayı yağışın bir etkisini göremedik. Artık bundan sonraki süreçte bol bol yağmur bekliyoruz. İnşallah yağmurlar istediğimiz gibi bol olur ve zararımızı kapatırız. Tabii yağmur yağdıktan sonra havaların da sıcak olması lazım. 5-6 senedir küresel kuraklık yüzünden zaten durumlar böyle. Bu sene meyve ağaçlarından verim alamayacağız ama ekinlerimize iyi bakacağız" dedi.

"Bu yıl çoğu meyve ağaçları meyve veremeyecek"

Meyve ağaçlarının kurumasından dolayı ürün fiyatlarının artabileceğini ifade eden Satı Kara ise "Zirai don sebebiyle ağaçlarda meyve kalmadı. Yağmurun soğuk havada yağması sebebiyle sadece dut ile elma kaldı. Gece saatlerinde yağan yağmur sabaha karşı dona çekti. Ağaçlar dondu, her şey bitti. Birkaç meyve ve ekin dışında hiçbir şey kalmadı. Zamansız yağan yağmur olayı bitirdi. Bu yıl çoğu meyve ağaçları ürün veremeyecek. Bu sebeple de meyvelerin fiyatı bu sene artabilir. Allah bize kolaylık versin" diye konuştu.