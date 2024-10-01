Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) toplantısı ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, MEYOK Koordinatörü Doç. Dr. Engin Gür ile Meslek Yüksekokulu Müdürleri katıldı.
Toplantıda, Meslek Yüksekokullarının mevcut durumu değerlendirildi ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.
Kaynak: iha