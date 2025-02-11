Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi (MEÜ) Hastanesi’nin, 2024 yılında toplam poliklinik hasta başvuru sayısının 1.5 milyona ulaştığı belirtilirken, Onkoloji Hastanesinde ise 2024 yılı başından itibaren 90 bine yakın hastaya sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

Tıp Fakültesi Hastanesinin bölgede yeni sağlık çalışanları ve Türkiye’nin dört bir köşesine hizmet veren doktorların yetiştiği bir çatı görevi yürüttüğünü söyleyen Başhekim Prof. Dr. Yusuf Usta, "Hastanemiz her yıl gelişen teknolojileri bünyesine katarak, gelişerek, değişerek hastalarına hizmet etmeye devam etmektedir. Aynı zamanda hasta memnuniyetini ve etik kurallar doğrultusunda sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemini benimsemektedir" dedi.

"Sürekli gelişmeyi ve yeniliği ilke edinen kadromuzla hastaların yaşam kalitesi artıyor"

Mersin Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Usta, "Son bir yılda cerrahi işlemler başta olmak üzere, dahili tıp bilimleri, temel tıp bilimleri ve enfeksiyon, doku-organ nakli, tüp bebek merkezi gibi alt birimlerde de sadece ülkemizde değil, sağlık turizmi kapsamında hizmet verilen bölgelerde de referans hastane kademesine geldi. Sürekli gelişmeyi ve yeniliği ilke edinen kadrosu ile toplum sağlığına değer katmayı, hastalarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Mersin Üniversitesi Hastanesi, her bir hasta ve ziyaretçisinin memnuniyetini, kurumumuzun başarısı ve hizmet kalitesinin göstergesi olarak görmektedir" diye konuştu.

"Tüm bölümlerde toplam 45 bin ameliyat yapıldı"

Hastanede yapılan operasyonlar hakkında da bilgi veren Başhekim Usta, "2024 yılı içinde kulak burun boğaz bölümünde ameliyat sayısı 7 bin 500’ün üzerindeyken, bu sayılar ortopedi ve plastik cerrahi bölümünde 6 binin üzerinde, kadın hastalıkları ve doğum, göz hastalıkları, üroloji bölümlerinde ise 5 binin üzerinde gerçekleştirildi. Bu sayıları 3 bin ve 2 bin ameliyat sayılarıyla diğer bölümler izlerken, 2024 yılı Ocak ayından itibaren tüm bölümlerde toplam 45 bin ameliyat yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Onkolojide 90 bine yakın hastaya sağlık hizmeti"

Poliklinik alanlarında verilen hizmetlere de değinen Usta, "2024 yılı poliklinik başvurularında en yoğun bölüm 150 binin üzerinde hasta ile erişkin acilde izlendi. Bunu 70 bin ile çocuk acil, 60 bin ile dermatoloji, 53 bin ile kardiyoloji izlerken toplam poliklinik hasta başvuru sayısı 1.5 milyon hastaya ulaştı. Onkoloji Hastanemizde ise 2024 yılı başından itibaren 30 bin poliklinik hastası, 13 bin ayaktan kemoterapi hastası ve 3 bin yeni yatışlı hasta sayısı ile toplamda 90 bine yakın hastaya sağlık hizmeti sağlandı" dedi.

"Gelişmiş teknoloji ürünü tıbbi cihazlar ile tanı ve tedavide güvenilirlik ve kaliteyi artırdık"

Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde 2023-2024 yılları arasında dijital hastaneye geçiş aşamalarına başlandığını ifade eden Usta, şöyle devam etti; "Verilen sağlık hizmetlerinin tanı ve tedavisinde sürekli gelişen ve teknolojiyi takip ederek, yaklaşık 70 milyon TL değerinde 3 manyetik rezo, 5 milyon TL değerinde yüksek çözünürlüklü laparoskopik infrared cerrahi sistem, 2 milyon TL değerinde bilgisayarlı görme alanı cihazının alımını sağladık. Hastane bünyesine kazandırdığımız toplamda 200 milyon TL tutarındaki gelişmiş teknoloji ürünü tıbbi cihazlarımız ile tanı ve tedavide güvenilirlik ve kaliteyi artırdık ve artırmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bu cihazlar ile hastaların bekleme sürelerini de en aza indirdik. 2024 yılındaki verileri ile bu kaliteyi belgeleyen Mersin Üniversitesi Hastanesi olarak hasta ve ziyaretçilerimize en yüksek kalitede sağlık hizmeti vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim."