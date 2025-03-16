Bayburt 18 Mart’tan itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Hava sıcaklıkları 15-20 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecek ve bu durum 24 Mart’a kadar sürecek.

Çarşamba günü yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar beklenirken, perşembe itibarıyla yağışların tamamen kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle tarımsal alanlarda zirai don riski bulunuyor.

Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.