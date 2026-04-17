Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Aydın'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre 17 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, öğle saatlerinden itibaren özellikle kentin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların ilerleyen saatlerde il genelinde etkisini artırarak akşam ve gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 25 dereceye kadar çıkacağı, akşam saatlerinden itibaren ise düşüşe geçerek 18 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı-kuzeybatı yönlerinden saatte 10 ila 30 kilometre hızla eseceği bildirildi.

Öte yandan hafta sonu da yağışın etkisini sürdüreceği, 18 Nisan Cumartesi günü yerel sağanak yağışların görüleceği ifade edilirken, pazar gününden itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Yetkililer, ani sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.