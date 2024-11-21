Aydın’da Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 10 ila 15 derece altına düşecek.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak Aydın genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Bölgede etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle, Cumartesi günü bölge genelinin aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü ilk saatlerden itibaren, yağışlı havanın doğuya doğru hareket ederek Aydın’ı terk edeceği tahmin edilirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.