Aydın’ın Efeler ilçesinde tutuşan bir çöp konteyneri itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, yangın park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi 1918 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Ortaokulu önünde bulunan çöp konteyneri, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevresinde çok sayıda park halinde bulunan araçlara sıçramadan yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının, yanık vaziyette atılan izmaritten kaynaklı çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.