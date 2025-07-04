Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 5 Temmuz’dan itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulundu.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezlerimizde 5-12 Temmuz 2025 periyodunda beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Diyarbakır: 44, Şanlıurfa: 44, Mardin: 39, Batman: 44, Siirt: 42, Şırnak: 38

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."