MESKİ'nin Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü içme suyu ve kanalizasyon projeleri uluslararası heyet tarafından sahada incelendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mersin'in altyapı kapasitesi önemli ölçüde güçlenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı yatırımlarını planlı şekilde hayata geçiriyor. MESKİ'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından sağlanan hibe desteğiyle yürütülen Mezitli içme suyu ile Toroslar, Kazanlı ve Homurlu kanalizasyon çalışmalarına toplantı ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Uluslararası heyet, Mezitli İçme Suyu Projesini değerlendirdi

Mezitli İçme Suyu Projesi kapsamında Avrupa Birliği Delegasyonu İzleme ve Uygulama Danışmanı Cenk Tanrıverdi, İller Bankası Kontrol Grubu ve Türkiye'deki Mültecilere Yönelik AB Desteğinin Performansını İzlemek için Teknik Yardım (SUMAR) temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından proje sahasında incelemelerde bulunan heyet, çalışmaların mevcut durumu, teknik uygulamalar ve ilerleme süreci hakkında bilgi aldı.

Mezitli İçme Suyu Yapım İşinde yaklaşık 165 kilometre içme suyu hattı ve toplam 37 bin ton kapasiteli 3 adet içme suyu deposu inşa ediliyor. Çalışma kapsamında 75.Yıl, Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut altyapı tesisleri rehabilite edilerek vatandaşların temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşmaları sağlanacak.

Toroslar, Kazanlı, Homurlu atık su çalışmaları sahada incelendi

Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri Kanalizasyon Hattı Yapım İşi kapsamında ise Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Avrupa Birliği Delegasyonu ve İller Bankası temsilcilerinden oluşan heyet sahada incelemelerde bulundu. Yapım işi kapsamında yaklaşık 52 bin metre kanalizasyon altyapısı ile çeşitli imalatların hayata geçirilmesi planlanıyor.