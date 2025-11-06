Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü’nün, kent genelinde yağmur suyu hatları ve ızgaralarda yürüttüğü temizlik ve bakım çalışmalarıyla taşkın riskini en aza indirdiği, yoğun yağışlara karşı da 7/24 sahada çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde hizmet kalitesini artırmak ve ihtimal su baskınlarını önlemek amacıyla ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ, yağmur suyu hatları ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını gece gündüz demeden titizlikle yürütüyor. Bu çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken, yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor. Kurumun 2025 yılı boyunca planlı şekilde sürdürdüğü temizlik faaliyetleriyle altyapı sistemlerinin verimliliğini artırmayı ve çevresel olumsuzlukları en aza indirmeyi hedeflediği kaydedildi. Ekiplerin, kentin farklı noktalarında bulunan bulvar, cadde ve sokaklardaki yağmur suyu hatları ile ızgaraları düzenli olarak temizlediğine de dikkat çekildi.

Temizlik esnasında en sık karşılaşılan atıklar arasında pet ve cam şişeler, metal kutular ile sigara izmaritleri olduğu, ciddi tıkanıklıklar sonrasında su baskınlarına neden olduğu aktarıldı. Vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha fazla duyarlılık bekleyen ekiplerin, yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için atıkların kesinlikle ızgaralara değil, çöp kutularına atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıldı.

MESKİ’de tekniker olarak görev yapan Sergen Sever; "Yaklaşan yağışlı havalar nedeniyle, yağmur suyu ızgaralarının işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri ve yağmurlu havalarda oluşabilecek su birikintilerinin yol açabileceği olumsuz sonuçların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarımıza 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam etmekteyiz. Yağmur suyu ızgaralarının işlevselliğinin korunması amacıyla vatandaşlarımızın atıklarını çöp kutularına atması gerektiğini hatırlatır, daha duyarlı davranmalarını rica ederiz"dedi.