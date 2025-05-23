Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesine bağlı Kelceköy Mahallesi’nde ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahalle sakinleri daha kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü, yeni hat çalışmalarının yanı sıra içme suyu hattı yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda MESKİ ekipleri, Kelceköy Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor. Çalışma kapsamında, 4 bin 780 metre uzunluğunda 110 milimetrelik HDPE içme suyu isale hattı döşeniyor. İçme suyu hatları yenilenen Kelceköy sakinleri, çalışmanın tamamlanmasıyla kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

Kelceköy Mahalle Muhtarı Hasan Yıldız, hayata geçirilen projenin geleceğin altyapısı olduğunu söyledi. Yenilenen isale hattının tamamlanmasıyla sıkıntılarının gidericeğini ifade eden Yıldız, başta Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer ve MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.