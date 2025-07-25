Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesi Çukurabanoz Mahallesi’nde kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntısına karşı alternatif su kaynağını devreye aldı. Kuraklıktan dolayı yaşanan su sıkıntısına hızlı bir şekilde müdahale eden MESKİ, mahalle sakinlerini yeterli içme suyuna kavuşturdu.

MESKİ, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve kesintisiz içme suyu sağlamak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Anamur ilçesi Çukurabanoz Mahallesi’ni besleyen mevcut doğal su kaynağının kuraklıktan dolayı kritik seviyeye gerilemesiyle birlikte mahalle sakinlerinin su ihtiyacı karşılanamaz hale gelmişti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hızlıca harekete geçen MESKİ ekipleri, mahalleye yeterli içme suyu sağlamak amacıyla kapsamlı bir sondaj çalışması başlattı.

MESKİ tarafından yapılan teknik analiz ve jeolojik değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen noktada yürütülen sondaj faaliyetleri sonucunda yeterli debiye sahip su kaynağı tespit edildi. Alternatif kaynağı devreye alan MESKİ, Çukurabanoz’a yaklaşık 4 bin metre hat döşeme çalışması yaptı. Sondaj kuyusunun devreye alınmasıyla birlikte mahalle sakinlerine kesintisiz içme suyu temin edildi.