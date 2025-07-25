Mersin’in Tarsus ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, LGS Türkiye Şampiyonu ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Mersin 1.’si olan öğrencileri tebrik etti.

Tarsus Kaymakamı Akyüz, 2025 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye birincisi olan Esat Yusuf Daşdemir ve 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Mersin 1.’si ve Türkiye 56.’sı olan Altay Aksoy’u makamında misafir etti.

Ziyarette, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, okul müdürleri, okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerin aileleri hazır bulundu.

Kaymakamı Akyüz, ülke genelinde büyük bir başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek, bu başarının arkasında azim, disiplin ve kararlılığın yanı sıra ailesinin, öğretmenlerinin ve okul yönetiminin büyük katkısı olduğunu vurguladı. Tarsus’un eğitimdeki yükselen grafiğinin gurur verici olduğunu ifade eden Kaymakamı Akyüz, bu başarının diğer öğrencilere de ilham kaynağı olmasını temenni etti.

Ziyaret sırasında Esat Yusuf Daşdemir ve Altay Aksoy’a çeşitli hediyeler takdim edilerek, başarılarının devamı temennisinde bulunuldu. Gençlerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine verdiği önemi her fırsatta vurgulayan Kaymakam Akyüz, bu tür başarıların ilçemiz adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu ise, "Elde ettikleri bu büyük başarı, sadece sizin değil, ailenizi, öğretmenlerinizi, okulunuzu ve tüm Tarsus’u gururlandırdı. Başarınız büyük bir emek, özveri ve disiplinin sonucudur. Bu başarı, geleceğin için size güçlü bir kapı aralarken, aynı zamanda birçok gence de ilham kaynağı olmaktadır" dedi.