Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklığa karşı alternatif içme suyu temini çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi’nde gerçekleştirilen sondaj çalışmasıyla mahalle halkı kesintisiz içme suyuna kavuştu.

MESKİ, debisi kritik seviyelere düşen Aksıfat içme suyu kaynağına alternatif olarak Güzeloluk Mahallesi’nde yeni bir sondaj kuyusu açtı. Açılan kuyu sayesinde hem mahalle sakinlerinin içme suyu ihtiyacı karşılandı hem de Aksıfat grubuna bağlı 24 mahalleye dolaylı destek sağlandı.

Kuraklıktan kaynaklı su sıkıntılarının önüne geçmek amacıyla harekete geçen MESKİ ekipleri, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Güzeloluk Mahallesi’nde gerçekleştirilen sondaj çalışmasıyla bölgedeki vatandaşlara kaliteli ve sürdürülebilir içme suyu temin edildi.

Muhtar ve vatandaşlardan Başkan Seçer’e teşekkür

Güzeloluk Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan, yapılan çalışmalarla içme suyu sorunlarının çözüldüğünü belirterek, "Kar, yağmur yağışları az olduğundan içme suyu yetersiz hale geldi. Güzeloluk köyümüzün Aksıfat’tan almış olduğu suyun yetersiz olmasından dolayı çok sıkıntılar geçirdik. Bu sıkıntılarımızı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ilettik. Başkanımıza, Genel Müdürümüze ve sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza Güzeloluk köyü adına teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallede 43 yıldır yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Fatma Doğan ise suyun kıymetini şöyle ifade etti: "Burası yüksek olunca su çıkmıyordu. Elimizi, yüzümüzü yıkayacak su bulamazdık. Suyum geldi. Şimdi çamaşır makinesi de var, bulaşık makinesi de var. Suyu, sondajı, boruyu çekmesinden depoya varmasına kadar herkesin emeğini Allah’ım boşa götürmedi. Çok teşekkür ederim."