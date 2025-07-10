Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkımı sürüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, biri Hal Mahallesi, diğeri Bağlarbaşı Mahallesi’nde olmak üzere iki harabe yapının yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdi. Belediye Encümeni kararı doğrultusunda gerçekleştirilen yıkım çalışmasına, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve emniyet güçlerinin yanı sıra mahalle muhtarları da katıldı. Çalışmalar sırasında çevre güvenliği için önce emniyet şeridi çekildi, ardından aşırı toz oluşumunu önlemek amacıyla yapılar arazözle sulandı. Daha sonra ağır iş makineleri desteğiyle kontrollü yıkım yapıldı.

"Metruk yapılara geçit vermeyeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, terk edilmiş yapıların yalnızca fiziksel değil, sosyal anlamda da risk taşıdığına dikkat çekerek, "Bir yandan oluşturduğu görsel kirlilik nedeniyle kent estetiğini bozan, kimi zaman da madde bağımlısı kişilerin meskeni haline gelen bu yapıları kararlılıkla ortadan kaldırıyoruz. Akdeniz’de metruk yapılara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Yıkımı gerçekleştirilen yapılarla birlikte çocuklar için de büyük bir tehlikenin ortadan kalktığını belirten mahalle sakinleri ise çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yıkım sonrası ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek mahallelerden çıkarıldı.