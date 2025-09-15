Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde altyapı çalışmalarının ardından asfalt kaplama çalışmasını tamamladı.

Kent genelinde altyapı yatırımlarının ardından bozulan yolları modern standartlara uygun hale getiren MESKİ, Kargıpınarı Mahallesi’nde bin 200 metre içme suyu isale hattı döşeme çalışmasının ardından bin 150 metre uzunluğundaki caddeyi 950 ton bitümlü sıcak asfaltla kapladı.

‘Mersin Mezitli İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi’ kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, düktil borularla yapılan içme suyu hattı sonrası tahrip olan yol, MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Asfalt Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede onarıldı.

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığında kontrol mühendisi olarak görev yapan Soner Kutlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi’nde yapımı devam eden ‘Mersin Mezitli İçmesuyu Şebeke İnşaatı İşi’ kapsamında yenilenen içme suyu hattı sonrası tahrip edilen yol kaplamalarının onarımları yapılmaktadır. Bin 150 metre uzunluğundaki Kazım Karabekir Caddesi’nde bitümlü sıcak asfalt serimi gerçekleştirilmekte olup, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle modern ve konforlu bir yol ağına kavuşmuş olacaktır" dedi.