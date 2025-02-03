Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, geçen yıl akustik dinleme yöntemiyle 4 bin 134 yüzeye çıkmayan içme suyu arızasını tespit ederek onardı. MESKİ’nin çalışmaları sayesinde yılda yaklaşık 3 milyon 500 bin metreküp içme suyu, kente geri kazandırıldı.

Kente temiz ve kesintisiz içme suyu temini sağlayan MESKİ, kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. SCADA Merkezi ile tüm içme suyu depolarını 7/24 izleyen MESKİ, yüzeye çıkmayan arızaları teknolojik cihazlarla tespit ederek sudaki kayıp ve kaçakları asgari düzeye indiriyor. MESKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı’na bağlı SCADA ve Fiziki Kayıp Şube Müdürlüğü, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçeleri olmak üzere merkez ve kırsal mahallelerde akustik dinleme cihazları ile yüzeye çıkmayan içme suyu arızalarını tespit etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda MESKİ akustik dinleme operatörlerince 2024’de toplam 4 bin 134 yüzeye çıkmayan içme suyu arızası tespit edilerek onarıldı. Böylelikle yaklaşık 3 milyon 500 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.