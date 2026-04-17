Manisa 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında sahne alacak sanatçıların konserleri Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar nedeniyle ertelendi.

Manisa'da bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında planlanan halk konserlerinin, yaşanan acı olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybettiği saldırıların ardından konser programlarının ertelendiği belirtilerek, söz konusu etkinliklerin 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. Festival kapsamında sahne alması beklenen Zeynep Bastık, Simge, Kibariye ve Duman'ın konserlerinin de bu kapsamda ileri bir tarihte düzenleneceği öğrenildi.

Açıklamada ayrıca festival bünyesindeki diğer geleneksel törenler ve kültürel etkinliklerin mevcut program akışı doğrultusunda devam edeceği vurgulanırken, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dilendi.