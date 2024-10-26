Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan tarihi Meryem Ana Kilisesi, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Kilisenin son ziyaretçileri Fransa’nın başkenti Paris’ten gelen Antakyalı Hristiyan Ortodokslar Derneği üyeleri oldu.

Kayaşehir bölgesinde 1849 yılında yaptırılan ve 1924 yılındaki mübadele dönemine kadar yörede yaşayan Rum azınlık tarafından kilise olarak kullanılan tarihi Meryem Ana Kilisesi, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılması ile birlikte turistlerin yoğun ilgisini çekti. İnşa edildiği 1849 yılından 1924’e kadar Ortodoks Rumların ibadethanesi, 1950-1983 arasında ise cezaevi olarak kullanılan ve sonrasında yaklaşık 40 yıl atıl kaldıktan sonra turizme kazandırılan tarihi yapı, Kapadokya’ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Meryem Ana Kilisesi’nin son ziyaretçileri ise, 1970’li yıllara kadar Hatay’da yaşayan ve bu tarihten itibaren Fransa’ya göç eden Ortodokslar tarafından Paris’te kurulan Antakyalı Hristiyan Ortadokslar Derneği üyeleri oldu.

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde görevli arkeolog ve rehberler eşliğinde tarihi yapıyı gezen konuklara bilgiler verildi. Kayaşehir bölgesinde bulunan tarihi kaya oyma yamaç yerleşim merkezi ve Meryem Ana Kilisesi’ni büyük bir hayranlıkla gezdiklerini belirten Antakyalı Hristiyan Ortodokslar Derneği Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

Küçükoğlu, “Biz Antakyalıyız ve bu vatanın çocuklarıyız. İlk defa Kapadokya ve Nevşehir’e geldik. Dernek üyelerimiz ile birlikte bir Anadolu turu gerçekleştiriyoruz. Bu seyahatimiz çerçevesinde Nevşehir’e konuk olduk. Buradaki tarihi mekanlarda gerçekleştirilen çalışmaları görünce çok mutlu olduk. Bu tarihi yapıları ayakta tutmak için çaba gösterip turizme kazandıran Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı’ya ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.