Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurduğu dev ekranla vatandaşlar A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket yarı final maç heyecanını yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, marina önüne kurduğu dev ekranla vatandaşlara milli maç heyecanını bir kez daha yaşattı. A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Yunanistan ile karşılaştığı EuroBasket yarı final mücadelesi, yüzlerce sporseveri aynı noktada buluşturdu. Türkiye, Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi ve herkese büyük bir mutluluk yaşattı.

Alanı dolduran gençler, çocuklar ve aileler 94-68’lik tarihi galibiyetin sevincini birlikte paylaştı. Maç boyunca coşkulu tezahüratlar yükselirken, Türkiye’nin finale yükselmesiyle meydanı büyük bir mutluluk ve gurur havası kapladı.

"Milli coşkuya ortak olmak için böyle bir organizasyon yaptık"

Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak A Milli Basketbolcularımızın bu coşkusunu, bu başarısını halkımızla dev ekranda buluşturuyoruz. Çeyrek final maçını da yayınlamıştık. Sporcu bir başkanımız var, sporcu bir belediyeyiz ve spor kenti Mersiniz. Bu da bir spor organizasyonu. Vatandaşlarımızı, bu güzel akşamda basketbolcularımızın coşkusuna ortak etmek için böyle bir organizasyon yaptık. Alanda yüzlerce insan var. Hepsi bu güzel coşkuya ortak oluyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin 12 Dev Adam’ın 14 Pazar günü saat 21.00’de Almanya ile oynayacağı final maçında da yine Marina önüne dev ekran kurarak, Mersinlilerin bu büyük heyecanı hep birlikte izlemesini sağlayacağı bildirildi.