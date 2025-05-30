Mersin Büyükşehir Belediyesi, doğaya zarar veren kimyasallar yerine biyolojik mücadeleyi önceleyen yöntemleri üreticilere anlatmaya devam ediyor.

Üreticinin karşı karşıya kaldığı iklim ve sıcaklık değişimlerinin neden olduğu zararlılara ve hastalıklara karşı alınacak önlemlerle ilgili eğitim veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Toroslar’da Trabzon Hurmasının üretiminin en fazla yapıldığı Doruklu Mahallesi’nde üreticilerle buluştu. Doğaya zarar veren kimyasallar yerine biyolojik mücadeleyi önceleyen yöntemleri aktaran ziraat mühendisleri, üreticileri ürünlerin böceksiz ve kimyasalsız üretimi noktasında bilinçlendirdi. Doğru bildikleri yanlışları da öğrenen üreticiler, bu tür eğitimlerin daha sık yapılmasını talep etti.

"Üreticilerimizi, hastalık ve zararlılara karşı bilinçlendiriyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat yüksek mühendisi Aylin Kutlu, "Doruklu Mahallesi, Toroslar ilçesinde en yaygın Trabzon Hurması yetiştiriciliği yapılan yer. Biz 7 ilçemizde Trabzon Hurması fidanları dağıttık. Bu bölgemizde de çok fazla üreticimiz fidan talebinde bulundu ve fidanlarımızdan aldılar. Biz de Trabzon Hurmasının hastalık ve zararlılarına karşı nasıl önlem almaları gerektiği konusunda üreticilerimizi bilinçlendirdik" dedi.

"Çiftçiler iklim değişikliği nedeniyle zor bir süreçten geçiyor"

Üreticilerin, verilen eğitime yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kutlu, "Bilmedikleri birçok şeyi öğrendiler. Hatta bazı böceklerin isimlerini farklı bilip, böceği tanımadıkları için farklı türde ilaç alıyorlarmış. Verilen eğitimle; böcekleri, hastalığı ve zararlıları birbirinden ayırt etmeyi öğrendiler. En azından ağaçlarında hastalık mı, zararlı mı var ya da farklı fizyolojik bir etki mi var, bunu ön plana çıkartmış olduk" diye konuştu. Kutlu, "Çiftçiler iklim değişikliği nedeniyle zor bir süreçten geçiyor, kazanımı da çok zor. İklim koşullarına ayak uydurabilmek için çok fazla çaba ve emek harcıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Doruklu, Trabzon Hurması yetiştiriciliğinde bu bölgede bir numara"

Destek olan herkese teşekkür eden Doruklu Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Gök, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 3 yıldan bu yana koordineli bir şekilde çalışma yapmaktayız. Öncelikle Başkanımız Vahap Seçer’e ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanına teşekkür ederim. Bu bölgede Trabzon Hurması yetiştiriciliğinde bir numarayız. Bu yüzden verilen eğitim bizim için çok iyi oldu" dedi.

"Üreticiye bilgilendirme yapılması çok iyi oldu"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, üreticiye verdiği tarımsal destekler için teşekkür eden Doruklu Mahalle Muhtarı Ahmet Altun, "Vatandaş birçok şeyi bilmiyor ve kendi çabalarıyla ilaçlama yapıyor. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi tarafından bu konuda bilgilendirme yapılması çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Bahçelerinde yaşanabilecek hastalıklara dair faydalı bilgiler edindiklerini söyleyen Trabzon Hurması üreticisi Düriye Gülay, "Ağaçlarda bulunan ve adını bile bilmediğimiz zararlıları öğrendik. Bizim bahçelerde bir sorun olmadı. Biz güzel bakıyoruz ama öğrendiğimiz iyi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bizlere yardımcı olan ekiplere de teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.