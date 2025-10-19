Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği Projesi kapsamında İtalya’ya staj yapmaya gidiyor.

Toplam 7 öğrenci ve bir refakatçi öğretmen, İtalya’nın Rimini kentine hareket edecek. Proje kapsamında 6 öğrenci yaklaşık üç hafta sürecek kısa dönem staj eğitimine, 1 öğrenci ise üç ay sürecek uzun dönemli staj programına katılacak. Kafileye Okul Müdürü Hüseyin İlhan Nacaroğlu refakat edecek.

Mesleki gelişim ve küresel deneyim fırsatı

Öğrenciler, İtalya’daki staj süresince marina işletmeciliği, gemi bakım-onarım faaliyetleri ve denizcilik müzelerinde saha gözlemleri yapacak. Böylece denizcilik sektöründeki uluslararası uygulamaları yerinde deneyimleme fırsatı bulacak olan gençler, ’dünya vatandaşı olma yolunda ilk adımlarını’ atacak.

MDTO’dan tam destek

Staj öncesinde hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, Mersin Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret ederek MDTO Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda proje hakkında bilgi veren okul yönetimi ve öğrenciler, sektör temsilcileriyle deneyim paylaşımında bulundu. MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, paydaşı oldukları lisenin başarı grafiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genç denizcilerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Okul Müdürü Hüseyin İlhan Nacaroğlu ise MDTO’nun sürekli desteğine teşekkür ederek, okulun yüzde 100 doluluk oranıyla eğitim verdiğini ve sunduğu sosyal-kültürel imkanlarla denizcilik alanında örnek bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Denizcilikte Lise-Üniversite iş birliği

Ziyaretler kapsamında öğrenciler ayrıca Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ni de ziyaret etti. Fakülte imkanlarını yakından tanıyan öğrenciler, Dekan Prof. Dr. Nur Jale Ece’den yükseköğretime Mersin’de devam etmenin avantajlarını dinledi.

Görüşmede, üniversite ile lise arasında kültürel ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Buna göre öğrencilerin belirli dönemlerde fakülteyi ziyaret etmesi, kültürel ve sanatsal etkinliklere ortak katılım sağlanması kararlaştırıldı.