Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik destekleri, kentteki üretici kadınların ekonomik özgürlük kazanmalarına ve markalaşmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, kendi markasını oluşturma yolunda ilerleyen kadınlara stant imkanı sağlanıyor. Bu destek sayesinde kadın üreticiler, markalarının görünürlüğünü artırarak ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturma şansı yakalıyor.

Bu imkanlardan faydalanan üretici kadınlardan biri de 30 yıllık emeğini markalaştıran Hülya Serbest. Kendi ev atölyesinde üretime başlayan Serbest, ‘No18 Seramik ve Takı’ markasıyla seramik ve takı alanında fark oluşturuyor.

Zorluklarla başlayan hikaye, Büyükşehir Belediyesi ile büyüdü

Üretim yolculuğuna soğuk porselen ve polimer kil ile takılar yaparak başlayan Serbest, pandemi döneminde evinde kurduğu atölyede çalışmalarını sürdürdü. Kendi imkanlarıyla markasını yaşatmaya çalışan Serbest, bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle üretimini genişletti. Serbest, "10 yıldır evde bir atölyem var. Polimer kil ile yaptığım ürünleri online satıyordum ama işler istediğim gibi gitmedi. Bir dönem bırakmak zorunda kaldım. İşlerimin çıkmaza girdiği dönemde Büyükşehir Belediyesi tanıştım ve Trafik Parkta stant açma imkanı buldum" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi yanımda olmasaydı, buralarda olamazdım"

Büyükşehir Belediyesinin sağladığı ücretsiz stant desteği sayesinde gelir elde ederek fırın alabildiğini belirten Serbest, bu sayede üretim kapasitesini artırdığını ifade etti. "Büyükşehir yanımda olmasaydı, şu an burada oturup bunları konuşamayacaktık. Hala evde üretmeye devam ediyor olacaktım ama bu kadar duyulmayacaktı. Başkan Vahap Seçer ve Mersin’den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in biz kadınlara büyük destekleri var. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin projeleri de bütün kadınlara dokunuyor" diye konuştu.

"Kadınların kendine güveni arttı"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sunduğu desteklerin birçok şehirde olmadığını söyleyen Serbest, "Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz stantlar sağlaması, tanıtımımızı yapması çok kıymetli. Bu sayede birçok kadın kendini ve yeteneğini geliştirdi, özgüven kazandı. Kadınların artık kendine güveni geldi ve yeni işlere adım atıyorlar" ifadelerini kullandı.